MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

15.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk ve şarkıcılık çalışmalarıyla tanınan Serel Yereli, son zamanlarda birbirinden iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

Instagram'ı aktif olarak kullanan Serel Yereli, neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor. Instagram'da 481 bin takipçisi bulunan Yereli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA ÇİMLERE UZANDI

Serel Yereli cesur pozlarıyla birçok defa magazin gündemine geldi.

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

27 yaşındaki fenomen bu defa çıtayı yükseltti.

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanarak poz verdi.

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

O poz kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

Birden fazla ekran önü projesinde yer alan Yereli, O Ses Türkiye programına da katılmış ancak ilk turu geçememişti.

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eda Taşpınar kayalıklarda bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni yağdı...Eda Taşpınar kayalıklarda bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni yağdı...
Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalarCinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar
Hıncal Uluç ölüm kalım savaşı veriyor! Amerikalı doktorları reddetti: Kendimi Türk doktorlarına emanet ettimHıncal Uluç ölüm kalım savaşı veriyor! Amerikalı doktorları reddetti: Kendimi Türk doktorlarına emanet ettim
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Cinayet şüphelisini çiftliğe götüren taksici anlattı

Cinayet şüphelisini çiftliğe götüren taksici anlattı

İlginizi Çekebilir

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.