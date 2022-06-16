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  4. Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi! "Yaktın ortalığı"

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi! "Yaktın ortalığı"

16.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır çektiği YouTube videolarıyla tanınan Şeyda Erdoğan son zamanlarda Instagram paylaşımlarına daha çok ağırlık veriyor. Hayatını bir süredir sosyal medyada, göz önünde yaşayan Erdoğan, cesur pozlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi! "Yaktın ortalığı"

Video paylaşım platformu olan YouTube ile adını duyuran Şeyda Erdoğan, uzun yıllardır göz önünde olan fenomenlerden biri. Son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Erdoğan, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

MAYOLU POZUYLA OLAY OLDU

Şeyda Erdoğan, pozlarıyla son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

Göbeği açık mayosuyla poz veren Şeyda Erdoğan, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

Erdoğan'ın o pozuna, "Yaktın ortalığı", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

4 Temmuz 1998 doğumlu Şeyda Erdoğan, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

YouTube'da 1.36 milyon takipçisi olan Erdoğan'ın Instagram'da ise 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Şeyda Erdoğan Instagram
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