Fenomen Şeyda Erdoğan göbeği açık mayosuyla poz verdi! "Yaktın ortalığı"

Video paylaşım platformu olan YouTube ile adını duyuran Şeyda Erdoğan, uzun yıllardır göz önünde olan fenomenlerden biri. Son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Erdoğan, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

MAYOLU POZUYLA OLAY OLDU

Şeyda Erdoğan, pozlarıyla son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Göbeği açık mayosuyla poz veren Şeyda Erdoğan, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Erdoğan'ın o pozuna, "Yaktın ortalığı", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

4 Temmuz 1998 doğumlu Şeyda Erdoğan, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

YouTube'da 1.36 milyon takipçisi olan Erdoğan'ın Instagram'da ise 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.





