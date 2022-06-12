Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

YouTube platformundaki başarısını Instagram'da da gösteren Şeyda Erdoğan'ın Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Şeyda Erdoğan, cesur pozuyla gündeme geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Her pozuyla olay olan ünlü fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaklaşık 97 bin beğeni alan Şeyda Erdoğan, "Her halin çok güzel", "Cildin çok güzel" gibi yorumlar aldı.

4 Temmuz 1998 İstambul doğumlu Şeyda Erdoğan, uzun süredir YouTube, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alıyor.

Aktif bir içerik üreticisi olan Erdoğan, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.

Youtube sayfasında yaklaşık 1,36 milyon takipçisi bulunuyor.



