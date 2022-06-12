MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

12.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformunda yayınladığı videolar ile kendi takipçi kitlesini oluşturan Şeyda Erdoğan, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpıyor. Makyaj videoları ve pozlarıyla ön plana çıkan güzel fenomen bu defa dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

YouTube platformundaki başarısını Instagram'da da gösteren Şeyda Erdoğan'ın Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Şeyda Erdoğan, cesur pozuyla gündeme geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Her pozuyla olay olan ünlü fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Yaklaşık 97 bin beğeni alan Şeyda Erdoğan, "Her halin çok güzel", "Cildin çok güzel" gibi yorumlar aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

4 Temmuz 1998 İstambul doğumlu Şeyda Erdoğan, uzun süredir YouTube, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alıyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Aktif bir içerik üreticisi olan Erdoğan, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Youtube sayfasında yaklaşık 1,36 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son pozları olay! "Şeyma Subaşı özentisi"Son pozları olay! "Şeyma Subaşı özentisi"
Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"
55 saat evli kaldığı eski kocası düğününü bastı!55 saat evli kaldığı eski kocası düğününü bastı!
Anahtar Kelimeler:
Şeyda Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş

"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.