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Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi! "Bikini izin çıkmış"

01.07.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, Instagram, Twitter gibi sosyal mecralarda oldukça popüler olan Sibil Çetinkaya bu platformları aktif olarak kullanıyor. Takipçileri tarafından devamlı Dua Lipa'ya benzetilen Sibil Çetinkaya, deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi! "Bikini izin çıkmış"

Bir süredir tatil yapan fenomen Sibil Çetinkaya, bikinili pozlarıyla sosyal medya gündeminde adından bolca bahsettirdi. Paylaşımlarına tam gaz devam eden fenomen, derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

1994 İstanbul doğumlu 28 yaşındaki Sibil Çetinkaya sosyal medyadaki popülerliğini koruyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan ünlü isim bu defa göğüs dekolteli poz verdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

Bronzluğuyla dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Bikini izin çıkmış", "Sib çok güzelsin be" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

Öte yandan fenomenin karın kasları da gözlerden kaçmadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

İlkokul zamanlarından beri oyuncu olma hayali kuran Çetinkaya, ilkokuldayken drama dersleri aldı ve bu eğitimini üniversite yıllarına kadar devam ettirdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

Üniversite zamanında değişim programı ile Londra'ya gitti ve burada oyunculuk eğitimi aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

Fenomen Sibil Çetinkaya deniz kenarından göğüs dekolteli poz verdi!

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Instagram sibil çetinkaya
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