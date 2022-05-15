MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

15.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunu erken açan Sibil Çetinkaya en son bikinili pozlarıyla adından söz ettirmişti. Düzgün fiziğiyle ve tarzıyla dikkat çeken Çetinkaya bu defa kot kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

YouTube ve Instagram fenomeni Sibil Çetinkaya'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü isim kombinini takipçilerinin yorumlamasını isteyince eleştiriler peş peşe geldi.

SİBİL ÇETİNKAYA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagtam'da 503 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya kot mini şort ve ceketin üstüne kırmızı süet çanta taktı. Kombinini botla tamamladı.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

Instagram'dan kombinini paylaştığı pozun altına, "Kombini puanlıyoruz buyrun" yazan Çetinkaya eleştirilerin kurbanı oldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

Çoğu takipçisi ayakkabılar için, "Bu ayakkabılar ne alaka?", "Ayakkabı olmamış" yorumları atarken bazıları ise süet kırmızı çantayı yanlış buldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

28 yaşındaki fenomen Sibil Çetinkaya YouTube hesabında vlog tarzı içerik paylaşımı yapıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

Instagram'da da oldukça aktif olan isim pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!Eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini etekli paylaşım!
Gelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve eklediGelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve ekledi
Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.