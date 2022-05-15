Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

YouTube ve Instagram fenomeni Sibil Çetinkaya'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü isim kombinini takipçilerinin yorumlamasını isteyince eleştiriler peş peşe geldi.
Instagtam'da 503 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya kot mini şort ve ceketin üstüne kırmızı süet çanta taktı. Kombinini botla tamamladı.
Instagram'dan kombinini paylaştığı pozun altına, "Kombini puanlıyoruz buyrun" yazan Çetinkaya eleştirilerin kurbanı oldu.
Çoğu takipçisi ayakkabılar için, "Bu ayakkabılar ne alaka?", "Ayakkabı olmamış" yorumları atarken bazıları ise süet kırmızı çantayı yanlış buldu.
28 yaşındaki fenomen Sibil Çetinkaya YouTube hesabında vlog tarzı içerik paylaşımı yapıyor.
Instagram'da da oldukça aktif olan isim pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum