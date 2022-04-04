Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyor Sibil'

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Sibil Çetinkaya, son pozuyla ilgi odağı oldu. YouTube'da 380 bin abonesi olan Çetinkaya'nın o pozu binlerce beğeni aldı.

SİBİL ÇETİNKAYA INSTAGRAM'I YAKTI GEÇTİ

Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Sibil Çetinkaya son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Zaman zaman cesur pozlarına da yer veren Çetinkaya'nın Instagram'da 498 bin takipçisi bulunuyor.

Çetinkaya geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde tercih ettiği elbisesiyle poz vermiş ve takipçilerinden, "Bayıldım sana", "Çok iyisin", "Panter gibisin" gibi yorumlar almıştı.

1994 doğumlu 28 yaşındaki fenomen tarzıyla ve pozuyla yeniden gündeme geldi.

Sibil Çetinkaya'ya takipçileri, 'Yıkılıyor Sibil', 'Bayıldım', 'Çok güzelsin' tarzında yorumlar yaptı.

Çetinkaya, Instagram'da, 'sibilcetinkaya' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.





