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Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyor Sibil'

04.04.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında aktif olarak paylaşım yapan Sibil Çetinkaya'nın binlerce takipçisi bulunuyor. Tarzıyla dikkat çeken fenomenin son pozuna yorum yağdı.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyor Sibil'

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Sibil Çetinkaya, son pozuyla ilgi odağı oldu. YouTube'da 380 bin abonesi olan Çetinkaya'nın o pozu binlerce beğeni aldı.

SİBİL ÇETİNKAYA INSTAGRAM'I YAKTI GEÇTİ

Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Sibil Çetinkaya son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyorsun Sibil'

Zaman zaman cesur pozlarına da yer veren Çetinkaya'nın Instagram'da 498 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyorsun Sibil'

Çetinkaya geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde tercih ettiği elbisesiyle poz vermiş ve takipçilerinden, "Bayıldım sana", "Çok iyisin", "Panter gibisin" gibi yorumlar almıştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyorsun Sibil'

1994 doğumlu 28 yaşındaki fenomen tarzıyla ve pozuyla yeniden gündeme geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyorsun Sibil'

Sibil Çetinkaya'ya takipçileri, 'Yıkılıyor Sibil', 'Bayıldım', 'Çok güzelsin' tarzında yorumlar yaptı.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyorsun Sibil'

Çetinkaya, Instagram'da, 'sibilcetinkaya' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyor Sibil'

Fenomen Sibil Çetinkaya pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Yıkılıyor Sibil'

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Instagram
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