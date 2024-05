"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan Meryem Uzerli her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi görüyor.

Son dönemde değişimiyle adından söz ettiren ünlü isim bu defa Cannes tarzıyla dikkat çekti.

2024 Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli renkli taş ve payet işlemeli elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi.

YORUM YAĞDI

Meryem Uzerli, bu defa rüküş bulundu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu defa olmamış', 'Çok rüküş görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.