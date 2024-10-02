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Fenomen Sıla Ertaş kapanmak istediğini söyledi! Başörtüsünü alıp deneme yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.10.2024 15:23
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TikTok videolarında hem de Twitch yayınlarıyla tanınan fenomen Sıla Ertaş kapanmak istediğini söyledi. Fenomen başörtüsü alıp ekranda başını kapatma denemesi yaptı.

Fenomen Sıla Ertaş kapanmak istediğini söyledi! Başörtüsünü alıp deneme yaptı

Son dönemde Instagram kadar TikTok ve Twitch de öne çıkan sosyal medya platformları arasında.

Burada pek çok isim fenomen haline geliyor. Bu isimlerden biri de Sıla Ertaş...

Fenomen isimlerden Sıla Ertaş son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sıla Ertaş, açtığı bir yayında kapanmak istediğini söyledi.

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Fenomen, "Allah nasip ederse, işime gücüme ters gelmezse, kapanmayı çok istiyorum" dedi.

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Sıla Ertaş konuşmasında "Ben şöyle kapatıyorum kafamı" diyerek elinde türbanla deneme yaptı.

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Nasıl bir model yaptığını gösteren fenomen sosyal medyayı ikiye böldü. Sıla Ertaş'ın o anları reklam olarak değerlendirenler olduğu gibi çok yakıştığını söyleyenler de oldu.

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