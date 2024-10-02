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Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler kısa süreliğine indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Havalar serin yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Gardırobumuza sonbahar serinlerine uygun kıyafetleri ekleme zamanı geldi. Mevsime en yaraşır kombinlerin favori parçaları arasında da kot gömlekler yer alıyor. Kaliteli bir kot gömlekle hem şık görünebilir hem de serin havalarda sıcacık kalabilirsiniz. Gardırobunuza havalı bir kot gömlek eklemek isterseniz, bugüne özel indirimde olan modelleri keşfedebilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz parçalar...

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler kısa süreliğine indirimde

Sonbaharın gelişiyle gardırobunuza yeni bir hava katmak isterseniz, kaliteli bir kot gömleği kombinleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Kot gömlekler her sezon olduğu gibi bu sezonun da favori parçaları arasında yer alıyor. İster klasik bir kombinle şık bir görünüm elde edin, isterseniz de daha spor bir tarz yaratın, kot gömlekler her tarza ve her beğeniye hitap ediyor. Sonbahar kombinlerinizi taçlandıracak bir kot gömlek arıyorsanız, bu içeriğimizde hepsi mevcut. Üstelik her bir ürün, bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. İşte detaylar...

1. Lee Uzun Kollu Jean Gömlek, Erkek

Adsız tasarım - 2024-10-01T173511.308

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet şık, kalıbı tam standart. Amazon sayesinde de mağaza fiyatının bayağı altında aldık, teşekkürler."

  • "Ne zamandan beri takip ediyorum, nihayet fiyatı düştü ve değerlendirdim."

  • "Gömlek 1.77. 91 kiloya hafif bol oldu ama iade etmedim. Kumaşı oldukça kalın ancak soğuk havalarda giyilebilir. Kesimi ve duruşu güzel. Kalitesi de gayet iyi. Bir beden küçük almakta fayda var."
Ürünü İncele

2. Jack & Jones JJESHERIDAN SHIRT L/S NOOS Gömlek, Erkek

Adsız tasarım - 2024-10-01T173958.343

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel. Hem ucuz hem kaliteli. Daha iyisini bulamazsınız."

  • "Göbek varsa 2 beden büyük alınması gerekiyor. Harici ürün göründüğü gibi ve kaliteli."
Ürünü İncele

3. Lee Uzun Kollu Gömlek, Erkek

Adsız tasarım - 2024-10-01T173823.250

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün burada resimdekinden daha farklı ama benim hoşuma gitti beden olarak biraz büyük, bir beden küçük alınabilir. Amazon sayesinde uyguna aldım, teşekkürler."

  • "Bol kesim. Rengi, kumaşı çok iyi. Bol sevmeyenler bedenin bir küçüğünü alabilir."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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