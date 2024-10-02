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Merrell Moab Speed 2 GTX Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
02.10.2024 10:19
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Doğanın çağrısına kulak verip macera dolu yürüyüşlere çıkmak isteyenler için doğru ayakkabı seçimi oldukça önemli. Yürüyüş ayakkabıları, hem konforlu bir deneyim sunmalı hem de zorlu arazi koşullarına dayanıklı olmalı. Merrell Moab Speed 2 GTX Spor Ayakkabı, işte tam da bu özelliklere sahip performans odaklı bir seçenek. Üstelik şu anda 2760 TL indirim ile satışta! İşte detaylar...

Merrell Moab Speed 2 GTX Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Doğanın yürüyüşleri, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin en büyük tutkusu. Ancak, zorlu yürüyüşlerde bu keyifli deneyimi tam anlamıyla yaşamak için uygun bir ekipmana sahip olmak şart. Doğa yürüyüşlerine çıkarken ayaklarınızı koruyacak ve size güven verecek bir ayakkabıya ihtiyacınız var. Peki, yürüyüş ayakkabısı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Su geçirmezlik, nefes alabilirlik, dayanıklılık ve konfor… İşte Moab Speed 2 GTX, tüm bu özelliklere sahip tam bir outdoor ayakkabısı. Hem şık tasarımı hem de üstün performansı ile dikkat çeken Merrell Moab Speed 2 GTX, şu anda %35'e varan indirimlerle satışta!

Merrell Moab Speed 2 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Merrell Moab Speed 2 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Merrell Moab Speed 2 GTX, zorlu doğa koşullarında güvenle adım atmanız için tasarlanmış, su geçirmez ve nefes alabilir yapısıyla öne çıkan bir model. GORE-TEX membranı sayesinde her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru tutarken, hafif FloatPro™ köpük orta taban ile uzun süreli konfor sunan ürün, %100 geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş bağcıkları ve nefes alabilen file astarı ile çevre dostu bir tercih. FlexPlate™ teknolojisi, burulma sertliği ve yanal denge sağlayarak, her adımda güvenli bir yürüyüş deneyimi yaşamanızı destekliyor. Vibram TC5+ dış tabanı, açık hava aktivitelerinde üstün çekiş ve tutuş sağlıyor. Cleansport NXT™ teknolojisi ise doğal koku kontrolü ile ayakkabınızın her zaman ferah kalmasını garantiliyor. Dayanıklılığı, konforu ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan Merrell Moab Speed 2 GTX; doğa yürüyüşleri, trekking ve outdoor aktiviteler için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ayakkabı! Ayak desteği sağlıyor ve çok rahat."

  • "Müthiş rahat. Çok güzel kalıbı var. Kesinlikle tavsiye ederim."
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Bu içerik 2 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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