Fenomen yazar Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü! Apar topar ameliyata alındı

Kitaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları 3. kattan aşağı düştü.

Yaşadığı ilk şoku atlatan Pucca, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını feci olayı anlattı. Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim şu ifadeleri kullandı;

''BİLİNCİ AÇIK KOLLARINDA KIRIKLAR VAR...''

"Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Pucca'nın bu paylaşımına kısa sürede "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

"AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAM MUCİZE"

Baba Serhat Osman Karagöz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı fiyakalı bir o kadar da haşere. Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz. Akıl sağlığımı korumam mucize" ifadelerini kullandı.

