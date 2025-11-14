Mynet Trend

Fenomenin gizemli ölümü! Doğum gününü kutladı iki gün sonra hayatını kaybetti!

Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni, 26. yaş gününü arkadaşlarıyla kutladıktan birkaç gün sonra gizemli bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni 26. yaş gününü kutladıktan iki gün sonra 10 Kasım'da hayatını kaybetti. Feitosa de Souza'nın annesi, Brezilyalı haber kuruluşu g1'e yaptığı açıklamada , fenomenin doğum gününde iki arkadaşıyla bir şişe viskiyi paylaştıktan sonra hastalandığını ve Petrolina'daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Fenomenin gizemli ölümü! Doğum gününü kutladı iki gün sonra hayatını kaybetti! 1

Acılı anne, "Pazartesi gecesi içtiler ve dün, kızımın erkek arkadaşı kendini iyi hissetmeden uyandı. Ancak kızım bütün gün mutluydu, herkesle oynuyordu. Benimle pazara gitti, alışveriş yaptık, dışarıda öğle yemeği yedik. Ve gece kendini iyi hissetmemeye başladı. Sonra kızımı kurtaramadım," dedi. Feitosa de Souza, yaşam tarzı içerikleriyle tanınıyordu ve yemek videoları genellikle en çok izlenen videolar arasındaydı.

Fenomenin gizemli ölümü! Doğum gününü kutladı iki gün sonra hayatını kaybetti! 2

Univasf Üniversitesi Hastanesi, 12 Kasım'da metanol zehirlenmesi raporuyla bir hasta aldıklarını doğruladı. Feitosa de Souza'nın arkadaşlarından herhangi birinin de doğum günü partisinden sonra hastalanıp hastalanmadığı araştırılıyor.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ

Ekim ayının başlarında, Brezilya genelinde satılan kaçak içkilerden kaynaklanan kitlesel metanol zehirlenmesi salgınında üç kişi öldü ve 200'den fazla kişi hastalandı.

