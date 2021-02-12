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Ferdi 'purelonely' Ebiri Dark Passage Esports'a veda etti!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 12.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Ferdi 'purelonely' Ebiri Dark Passage Esports'a veda etti!

Dark Passage Esports Valorant takımında şoke eden bir ayrılık yaşandı. Ferdi 'purelonely' Ebiri, Dark Passage Esports Valorant takımına veda etti.

Ferdi 'purelonely' Ebiri, Dark Passage Esports Valorant takımından ayrıldığını Twitter hesabından açıkladı. Ebiri, yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtirken, takımdan ayrılma sebebini de paylaştı.

AYRILDI ANCAK TAKIM ARAYIŞINDA

Purelonely, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, takımdan ayrılma sebebinin takımda IGL bulunmaması olduğunu belirtti. Ferdi 'purelonely' Ebiri, takım aradığını da söyledi. Ebiri'nin tam açıklaması ise şöyle;

''Dark Passage takımından ayrılmış bulunmaktayım; ayrılma sebebim ise takımda igl bulunmamasıdır. Takım arıyorum her ajanı oynayabiliyorum; ağırlık olarak ise smoker tercih ediyorum.''

Ferdi Ebiri tweet

Dark Passage Esports takımı ise henüz ayrılık kararı ile alakalı resmi bir açıklamada bulunmadı.

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