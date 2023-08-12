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  4. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bakın kiminle evleniyor! Müstakbel eşten iddialara yanıt! 'Resmi nikahtahtan sonra hesabımı kapatacağım...'

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bakın kiminle evleniyor! Müstakbel eşten iddialara yanıt! 'Resmi nikahtahtan sonra hesabımı kapatacağım...'

12.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Eylül 2022'de nişanlandığı Burak Kalfa'dan geçtiğimiz ay olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde evleneceğini duyurdu. Yaptığı paylaşımlarla nikah hazırlıklarına başladığını belirten Tuğçe Tayfur müstakbel eşinin kim olduğunu ve nasıl tanıştıklarını anlatttı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile davalık olan Tayfur, aradığı aşkı sonunda buldu. Nikah hazırlıklarına devam eden Tuğçe Tayfur, müstakbel eşi hakkında yapılan haber ve yorumlara da yanıt verdi.

Şimdilerde nikah için hazırlıklar yapan Tuğçe Tayfur, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tayfur, müstakbel eşi hakkında yapılan haber ve yorumlara kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur 2

Tuğçe Tayfur müstakbel eşinin fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü: "İşi bıraktığımda herkes birileri için bıraktım sanmıştı halbuki tam tersiydi. Yuva kurmaktan başka istediğim hiçbir şey yoktu. Daha düzenli çoluk, çocuklu bi hayat. Neyse ben işi bırakmayayım diye çok büyük baskılar gördüm ama başımı dik tuttum şantajları tehditleri aileme anlattım.

Tam o sıralarda Muhammet Bey karşıma çıktı ve ticari bi birliktelik sundu. Aslında amaç para kazanmak değildi. Kafam dağılıcaktı, bende kabul ettim. Zaman geçtikçe Muhammet Bey benim yüzümden ölüm tehditleri almaya başladı. O da şikayetçi oldu. Benim yaşadığım her şeye birebir şahit oldukça aramızdaki bağ kuvvetlendi. Şimdi bir kaç 2. sınıf magazin sitelerinde Muhammet Bey için 'ağır abi, mafyatik' gibi tabirler kullanmışlar.

Tuğçe Tayfur 1

Bizim piyasamızla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ticaret insanı, işinde gücünde. Benim yüzümden kendini kaosun içinde bulan ama yine de elinden gelenin fazlasını yaparak yanımdan bir saniye bile ayrılmayan bir adam kendisi. O yüzden insanlara böyle tabirler kullanmadan önce ticari hayatlarına bir bakın bakalım... Yanımda olup destek verdiğin her gün için teşekkür ederim..."

Tuğçe Tayfur eşi açıklama

'RESMİ NİKAHTAN SONRA HESABIMI KAPATACAĞIM'

Çok geçmeden Muhammet Aydın da ınstagram sayfasında Tuğçe Tayfur'u destekleyen bir açıklama yayınladı.

"Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır. Aptalca magazin ve ünlü olma çabaları üzgünüm bende yok. Benden size ekmek çıkmaz. Ne ismimi gazetelere çıkarıp zengin olmaya ihtiyacım var, ne de hayatıma aldığım kadınımın ismini kullanmaya...

Ticari faaliyetlerimi sürdürdüğüm tüm şirketler tarafıma ait ve aile fertlerimin dahil ismini kullanmamış adam olarak yeri geldi aile şirketlerini yönettiğimi konuştunuz, yeri geldi mafyatik lanse edildim. Komik"

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