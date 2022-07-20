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  4. Ferhat Göçer'den şiddet itirafı: Ben de çok dayak yedim

Ferhat Göçer'den şiddet itirafı: Ben de çok dayak yedim

20.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhat Göçer, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Aynı zaman da doktor olan Ferhat Göçer, konserinde sağlık çalışanlarına selam göndererek bir itirafta bulundu. Göçer, "Ben de zamanında çok dayak yedim. O günleri tabi ki unutamam..." dedi.

Ferhat Göçer'den şiddet itirafı: Ben de çok dayak yedim

Sağlık sistemindeki güvenlik problemlerini en kısa sürede çözümleyerek hem hasta hem hekim açısından idari hizmetleri en üst kaliteye çıkartmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

25 yıl yaptığı doktorluktan emekli olan, müzik kariyerine ise devam eden şarkıcı, "Bütün sağlıkçı arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum...

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Tabi ki sağlıkçıya uzanan eller kırılsın” dedikten sonra sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak, unutulmaz bir konsere imza atan Göçer, hayranlarının istek parçalarını geri çevirmeyerek okudu.

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Ferhat Göçer
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