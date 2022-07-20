Ferhat Göçer'den şiddet itirafı: Ben de çok dayak yedim

Sağlık sistemindeki güvenlik problemlerini en kısa sürede çözümleyerek hem hasta hem hekim açısından idari hizmetleri en üst kaliteye çıkartmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

25 yıl yaptığı doktorluktan emekli olan, müzik kariyerine ise devam eden şarkıcı, "Bütün sağlıkçı arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum...

Tabi ki sağlıkçıya uzanan eller kırılsın” dedikten sonra sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak, unutulmaz bir konsere imza atan Göçer, hayranlarının istek parçalarını geri çevirmeyerek okudu.

