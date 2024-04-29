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  4. Sıla Türkoğlu, Özge Yağız, Hande Erçel... İşte ‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ listesindeki Türk oyuncular...

Sıla Türkoğlu, Özge Yağız, Hande Erçel... İşte ‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ listesindeki Türk oyuncular...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.04.2024 15:29
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Büyük bir merakla beklenen 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Birbirinden güzel isimlerin yer aldığı listede üç Türk güzelin ismi de vardı.

Sıla Türkoğlu, Özge Yağız, Hande Erçel... İşte ‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ listesindeki Türk oyuncular...

Her sene olduğu gibi bu yıl da oldukça merak edilen Dünyanın en güzel 100 kadını listesi yayınlandı.

Listede yer alan isimlerin kariyerleri ve tarzları, aynı zamanda dış görünüşleri oldukça uzun bir süre konuşulmayı başarıyor.

Dünyanın birçok yerinden ünlü isimlerin yer aldığı listede ara ara Türk güzelleri de görmek mümkün...

Listede ilk beşinde şu isimler var...

  1. Jasmine Tookes
  2. Nancy Jwewl Mcdonie
  3. Lisa
  4. Dasha Taran
  5. Sitala

LİSTEDE 3 TÜRK GÜZELİ YER ALDI

Geçtiğimiz yıl 5 ünlü oyuncunun yer aldığı listede bu yıl yalnızca 3 isme yer verildi. İşte listeye giren 3 Türk güzeli ve listedeki yerleri...

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33'üncü sırada yer alan Sıla Türkoğlu, Türk güzeller arasında en yüksek sıralamaya sahip isim oldu.

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Türkoğlu'ndan sonra 43'üncü sırada Özge Yağız yer aldı. 53'üncü sırada olan Hande Erçel'in son sıraya yerleştiği görülüyor.

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