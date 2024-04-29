Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı! Benzerlikleri dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak 'Aile' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'e tatile gitti.

Tatlıtuğ, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayınladı. Oyuncunun hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncunun paylaşımına "Küçük Tatlıtuğ", "Babasının aynısı", "Armut dibine düşmek bu olsa gerek", "Aşırı benziyorlar" gibi yorumlar geldi.







