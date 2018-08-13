MAGAZİN

Ferhat Göçer denizin ortasında hazırlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konserine denizin ortasında hazırlandı

Ferhat Göçer denizin ortasında hazırlandı

Ferhat Göçer 15 Ağustos'taki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesi konseri için son hazırlıklarını denizde yaptı. Tuzla' da su sporlarındaki hünerlerini sergileyen Göçer, su kayağı ve rüzgâr sörfü yaptı.

Denizin üstünde profesyonellere taş çıkartan sanatçı büyük beğeni toplayarak, izleyenlere görsel bir şölen yaşatırken "Harbiye gecesi için hazırlıklarımı tamamladım, 15 Ağustos'ta şov devam edecek, sürprizlerle dolu unutulmayacak bir konsere hazır olun" dedi.

Ferhat Göçer günün yorgunluğunu da denizin ortasında tek başına şarkılarını söyleyerek attı.

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