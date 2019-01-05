MAGAZİN

Ferhat Göçer'in Çağatay Ulusoy isyanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ferhat Göçer, İçimdeki Hazine şarkısına çektiği klip üzerinden Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan Muhafız dizisine benzediği yönünde eleştiriler aldı.

Ferhat Göçer'in Çağatay Ulusoy isyanı!

Geride bıraktığımız yılı kızı Yağmur’la yaşadığı gerginlik üzerinden sonlandıran Ferhat Göçer yılın son haftalarında yayınladığı İçimdeki Hazine klibi üzerinden sosyal medyada günün konusu oldu. Klipteki görüntülerle dizi arasında benzerlik kuran bazı kullanıcılar Göçer’e yüklendi.

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Ferhat Göçer hakkında yapılan yorumlara katıldığı bir radyo programı üzerinden yanıt verdi. Klip çekimleri için gereken izinlerin altı ay önceden alındığını ve bu yüzden de diziyle herhangi bir benzerliğin söz konusu olmadığını söyleyen Göçer, kızıyla arasını düzelttiğini söylerken yılbaşında paylaştığı yeni yıl şarkısının eleştirilmesine de anlam veremediğini ve ülkemizde insanların tamamen eleştirmek için yorum yaptığından şikayet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy

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