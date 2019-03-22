Ferhat Göçer, klip çekiminde kaza geçirdi!

Yeni şarkısı 'Sensin'in klip çekimi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Ferhat Göçer kaza geçirdi. Çekimlerde dublör kullanmak istemeyen Göçer'in kolu incindi.
Son dönem kliplerinde süper kahramanlara gönderme yapan Ferhat Göçer, özel kıyafetle kamera karşısına geçerek senaryo gereği geçmişiyle yüzleşti. Trafiğe kapalı alanda, ambulans ve jandarma eşliğinde gerçekleşen çekimlere arabanın bagajında başlayan Göçer, daha sonra giden arabanın üstünde devam etti.
Dublör kullanmak istemeyen ve çekimler sırasında kolunu inciten Göçer, "Bu tarz sahnelerin olacağını öngörmüştük, bile bile lades oldu belki ama sektörün en özel ve güzel işlerinden biri oldu." dedi. (AA)
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