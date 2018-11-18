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Ferhat Göçer ve Yağmur Göçer görüşecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ferhat Göçer, Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası bir süredir tartışmalı olduğu kızı Yağmur Göçer hakkında da ilk kez açıklama yaptı! Göçer kızıyla görüşeceklerini açıkladı

Ferhat Göçer ve Yağmur Göçer görüşecek!

Cumartesi gecesi Girne'de bulunan bir hotelde sahne alan Göçer, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan şarkıcı eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını sildi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferhat Göçer kızı Yağmur ile aralarında geçen tartışmayla ilgili ilk kez konuştu.

“BEN KIZIMI ÇOK SEVİYORUM”

Sözcü'nün haberine göre; basın mensuplarının soruları üzerine şarkıcı,”Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz. Daha önce sosyal medya hesabımdan bir açıklama yapmıştım fakat size ek olarak şunu söyleyebilirim. Konser sonrası yani yarın kızımın yanına gideceğim ve sorunlarımızı baba-kız konuşup halledeceğiz. Ben kızımı çok seviyorum” şeklinde konuştu.

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Ferhat Göçer ve Yağmur Göçer Ferhat Göçer

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