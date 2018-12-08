Ferhat Göçer yazdı Kıvanç Tatlıtuğ söyledi

Ferhat Göçer, Başkan Vekilliği görevini üstlendiği Sarıyer Spor Kulübü için 2016 yılında marş bestelemişti. Kulüp tarihinde bir ilk olan bu çok özel çalışmada Sarıyer Spor’un futbolcuları ve taraftarları da Göçer’e eşlik etmişti.

Geçtiğimiz gün SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çarpışma'da ise Kıvanç Tatlıtuğ, bu marşı tek başına söyleyerek bir sürprize imza attı.

Dizide, Sarıyer Spor için amigoluk yapan polis Kadir’e hayat veren Tatlıtuğ’un söylediği marşa Ferhat Göçer de tam puan verdi. Göçer, bu sahneyi, “Aşk, yaralıyken de söyleyebilmektir şarkını...” sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.