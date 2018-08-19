MAGAZİN

Ferhat Göçer'e 'Caiz değil' cevabı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

Ferhat Göçer 'Dinen caiz ise siyah takım elbisemle gömülmek istiyorum' demişti. Sanatçı din adamlarına danıştı. 'Caiz değil' cevabı alınca bu isteğinden vazgeçti.

Ferhat Göçer'e 'Caiz değil' cevabı

Ferhat Göçer, konserlerinde sadece siyah takım giriyor. Peki neden? Çünkü, Ferhat Göçer, siyah takımlarıyla özdeşleşmiş olan iki efsane şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra ile Dean Martin'in koyu bir hayranı.

Ferhat Göçer, bu nedenle siyah takımdan vazgeçmiyor. Siyah takıma öylesine tutkun ki geçenlerde verdiği röportajda 'Dinen caizse beni öldükten sonra siyah takımımla gömün' demişti.

Ferhat Göçer, bu konuda araştırma yaparak din adamlarına 'Caiz midir?' diye sordu.

Sanatçı, 'Takım elbiseyle gömülmek caiz değildir' cevabını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer caiz

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