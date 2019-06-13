Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk filmi fragmanı

Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.
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