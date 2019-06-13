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Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Yönetmen koltuğuna Murat Kuşçu'nun oturduğu Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk filmi bu hafta vizyona giriyor. İşte Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk filmin fragmanı:

Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.

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Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk fragman

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