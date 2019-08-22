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Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karara tepki gösteren Tunç, "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla dava açılan Tunç'un ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle yakalama çıkartıldığı belirtildi.

FERHAT TUNÇ'TAN TEPKİ

Tunç, hakkında verilen yakalama kararına sosyal medyadan tepki gösterdi. Tunç, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi? Savcılığa İfade vermediğim halde nasıl oluyor da bu soruşturma dosyası davaya dönüşüyor? Yetmedi, oturup bir de hakkımda yakalama kararı çıkartıyorlar!" ifadelerini kullandı.

FERHAT

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Anahtar Kelimeler:
ferhat tunç mahkeme

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