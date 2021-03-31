Feriha Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Feriha Eyüboğlu biyografisi...

Daha öce Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Yarım Elma ve daha pek çok dizi ve filmde rol almış olan Feriha Eyüboğlu, Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde rol alacak. İzleyiciler Feriha Eyüboğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Feriha Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

FERİHA EYÜBOĞLU KİMDİR?

72 yaşında olan ve 1949 senesinde dünyaya gelen Feriha Eyüpoğlu konservatuvar okumuştur ve bale bölümü mezunudur. Uzun yıllardır kamera karşısında olan Eyüpoğlu pek çok uzun metrajlı filmde ve TV dizisinde rol almıştır ve her rolü başarı ile canlandırmıştır.

Feriha Eyüpoğlu 1990 senesinde Kuş Sayfaları isimli TV dizisi ile dizi oyunculuğuna da başlamış sonrasında Çatısız Kadınlar, Melekler Adası, Karagümrük Yanıyor, Arka Sıradakiler, Fırtına, Öğretmen Kemal, Ezo Gelin, Evlilik Oyunu ve Arka Sokaklar isimli dizilerde üstün performans sergilemiştir. Aynı zamanda Avrupa Yakası, Karınca Yuvası, Yarım Elma, Evde Nasıl Kaldım, adlı dizilerde de rol almıştır. Son olarak Kaçak, adlı TV dizisinde de rol alan sanatçı kariyerindeki başarılarına her geçen gün yenisini eklemiştir. 2018 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Gülizar adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Şükriye isimli karakteri canlandırmıştır. Şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Kırmızı Kamyon isimli dizide rol almaktadır.