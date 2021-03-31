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Feriha Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Feriha Eyüboğlu biyografisi...

31.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konservatuar mezunu olan ve Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Yarım Elma gibi pek çok dizi ve filmde rol almış olan Feriha Eyüboğlu, Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde rol alacak. İzleyiciler Feriha Eyüboğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Feriha Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Feriha Eyüboğlu biyografisi...

Feriha Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Feriha Eyüboğlu biyografisi...

Daha öce Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Yarım Elma ve daha pek çok dizi ve filmde rol almış olan Feriha Eyüboğlu, Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde rol alacak. İzleyiciler Feriha Eyüboğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Feriha Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

FERİHA EYÜBOĞLU KİMDİR?

72 yaşında olan ve 1949 senesinde dünyaya gelen Feriha Eyüpoğlu konservatuvar okumuştur ve bale bölümü mezunudur. Uzun yıllardır kamera karşısında olan Eyüpoğlu pek çok uzun metrajlı filmde ve TV dizisinde rol almıştır ve her rolü başarı ile canlandırmıştır.

Feriha Eyüpoğlu 1990 senesinde Kuş Sayfaları isimli TV dizisi ile dizi oyunculuğuna da başlamış sonrasında Çatısız Kadınlar, Melekler Adası, Karagümrük Yanıyor, Arka Sıradakiler, Fırtına, Öğretmen Kemal, Ezo Gelin, Evlilik Oyunu ve Arka Sokaklar isimli dizilerde üstün performans sergilemiştir. Aynı zamanda Avrupa Yakası, Karınca Yuvası, Yarım Elma, Evde Nasıl Kaldım, adlı dizilerde de rol almıştır. Son olarak Kaçak, adlı TV dizisinde de rol alan sanatçı kariyerindeki başarılarına her geçen gün yenisini eklemiştir. 2018 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Gülizar adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Şükriye isimli karakteri canlandırmıştır. Şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Kırmızı Kamyon isimli dizide rol almaktadır.

FERİHA EYÜBOĞLU ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kırmızı Kamyon (TV Dizisi 2021)
Organize Isler: Sazan Sarmalı (Balıkçıda Boğulan Kadın, Sinema Filmi, 2019)
Aslı Gibidir (Münevver, Sinema Filmi, 2019)
Lady Winsley (Necmiye, Sinema Filmi, 2018)
Gülizar (Şükriye, TV Dizisi, 2018)
Çıplak (Büyükanne, TV Dizisi 2020)
Vay Babam Vay (Sinema Filmi, 2021)
Randıman (Sinema Filmi, 2020)
Eltilerin Savaşı (Hayriye Hala, Sinema Filmi, 2020)
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi, 2017)
Damat Koğuşu (Saniye Yılmaz, Sinema Filmi, 2017)
Dünyanın En Güzel Kokusu (Safiye, Sinema Filmi, 2016)
Kasap Havası (İfakat, Leyla'nın Annesi, Sinema Filmi, 2015)
Destere (Halime, Sinema Filmi, 2008)
Akasya Durağı (TV Dizisi, 4. Sezon, Kaynana Mukadder, 2011)
Senden Başka (2) (Neriman, TV Dizisi, 2007)
Arka Sıradakiler (TV Dizisi, 5 Sezon, Leyla, 2007-2011)
Aşk ve Günah (Sultan, TV Dizisi, 2015)
Deliha (Makbule, Sinema Filmi, 2014)
Kaçak (TV Dizisi, 2 Sezon, Semiha Teyze, 2014)
Evlilik Okulu (Melahat, TV Dizisi, 2013)
Karadayı (TV Dizisi, 3 Sezon, 2012-2014)
Öğretmen Kemal (Leyla, TV Dizisi, 2010)
Papatyam (TV Dizisi, 3. Sezon, Hatice Anne, 2010)
Limon Ağacı (Ayşe Teyze, TV Dizisi, 2008)
Gece Gündüz (Konuk Oyuncu, TV Dizisi, 2008)
Karınca Yuvası (TV Dizisi, 2006)
Karagümrük Yanıyor (Adviye, TV Dizisi, 2006)
Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar (Sevil in kardeşi, TV Dizisi, 2006)
Fırtına (TV Dizisi, 2006)
Ezo Gelin (TV Dizisi, İkbal, 2006)
Arka Sokaklar (TV Dizisi, Cemile, 2006)
29-30 (TV Dizisi, 2006)
Melekler Adası (Tahire, TV Dizisi, 2004)
Büyük Buluşma (TV Dizisi, 5. Sezon, 2008)
Avrupa Yakası (TV Dizisi, Emine Antepli, 2004)
Estağfurullah Yokuşu (Elmas, TV Dizisi, 2003)
Kaçıklık Diploması (Akıl Hastası, Sinema Filmi, 1998)
Şaşıfelek Çıkmazı (Münevver, TV Dizisi, 1996)
Oğlum Adam Olacak (Mahalleli/Memur, TV Dizisi, 1995)
Kuş Sayfaları (TV Dizisi, 1990)
Dullar Pansiyonu (TV Dizisi, 1989)
Çıtkırıldım (Sinema Filmi, 1966)
Battal Gazi (Sinema Filmi, 1966)
Yarım Elma (TV Dizisi, 2002)
Nasıl Evde Kaldım (Fatosun Annesi, TV Dizisi, 2001)
Çatısız Kadınlar (TV Dizisi, 1999)
Günaydın İstanbul Kardeş (TV Dizisi, 1999)

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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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