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Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?

12.04.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manga grubunun ünlü solisti Ferman Akgül bu akşam Şarkılar Bizi söyler programının konuğu oldu. Sevilen müzisyen Ferman Akgül en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Ferman Akgül'ün yaşı ve nereli olduğu ise en çok merak edilen sorular arasında. İşte, Ferman Akgül hakkında merak edilenler...

Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Manga grubunun ünlü solisti Ferman Akgül bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oldu. Küçük yaştan itibaren müzik gruplarında yer alan Akgül'ün aynı zamanda solo çalışmaları da bulunmaktadır. "İstemem Söz Sevmeni" şarkısıyla büyük bir beğeni toplayan ünlü şarkıcının aynı zamanda 06 Records adında müzik şirketi bulunmaktadır. İşte, ayrıntılar...

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başlayan Akgül'ün müzik ile asıl tanışması ailesinin aldığı piyano ile olmuştur. 1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne giren Akgül, çalıştığı ilk gruplarla böylelikle tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Ferman Akgül, turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.

Marmara Üniversitesi sinema üzerine master yapan Ferman Akgül şu anda İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nde doktora yapmaktadır. Aynı dönemde TRT Müzik kanalında "Kulaktan Kulağa" adlı programın sunuculuğunu üstlenen Ferman Akgül, ilk kez 2014 yılında, "Sıra Bizde" isimli bir single çıkarmıştır. Akgül ayrıca, “Akortsuz Düşünceler” adlı köşesine Vatan Gazetesi’nde Nisan 2015’ten beri devam etmektedir.

26 Şubat 2016'da "İstemem Söz Sevmeni" parçasıyla büyük beğeni toplayan Akgül, kendi kurduğu "06 Records" şirketi aracılığı ile sevenleriyle paylaşmıştır. Halen maNga grubunda aktif solistlik çalışmalarını sürdürmekte olan Ferman Akgül, 1 Kasım 2016 yılında Osmanlı Cadısı Tırnova adlı kitabı yayımlanmıştır.

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Ferman Akgül
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