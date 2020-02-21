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  4. Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL

Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Fransa’da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Olay, Fransa’nın Monaco’nun ünlü semti Monte Carlo’da meydana geldi. 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı.

Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.
Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.
Anahtar Kelimeler:
Ferrari Fransa

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