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Festival kültürünün başlangıcı! Antik Roma Festivali Lupercalia hakkında şaşırtıcı bilgiler!

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Festival kültürünün başlangıcı! Antik Roma Festivali Lupercalia hakkında şaşırtıcı bilgiler!

Lupercalia yüzyıllar boyunca kutlanan ve Hristiyanlığın yükselişine kadar süren büyük Roma festivali olarak bilinir. Festival kültürünün başlangıcı olarak kabul edilen bu etkinlikte Romalılar kötü ruhları kovup şehri temizlemeyi ve sağlıklı bir yıl geçirmeyi hedefliyordu. Peki Antik Roma festivalinin arkasındaki gerçek hikaye nedir?

Şubat ortasında düzenlenen ve Hristiyanlık öncesine dayanan festivalin kökeni tam olarak bilinmez. Latince kurt anlamına gelen Lupus kelimesinden türeyen bu festivalin ismi sürüleri kurtlardan koruyan ilkel tanrıyla ya da Romus ve Romulus’u emziren efsanevi dişi kurtla özdeşleştirilir. Antik Roma festivalinin ortaya çıkış hikayesi nedir? İşte detaylar...

Lupercalia kurban ayinleri ile başladı. Festival 15 Şubat’ta Lupercal’e giderek bir köpek ve bir keçi kurban edilmesiyle başlangıç yapardı. Bilim insanı Keith Hopkins’e göre bu kendi başına alışılmadık bir durumdu. Çünkü Antik Roma’da genellikle kurban edilen hayvanlar domuz, koyun ve boğa oluyordu.

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Kan ve yün heyecanından sora Lupercalia’a en çok ilgisi çeken koşuculardı. Kurban edilen keçinin derisi, sporcular tarafından giyilmek üzere kayışlar ve kuşaklar halinde kesilirdi. İki takıma ayrılan koşucular şehrin sokaklarında kırbaçlarını vurarak ilerlerdi. Festival üzerine ortaya atılan rivayetlere göre kadınlar, doğurganlık getirdiği ve doğum süreceini kolaylaştırdığını düşündükleri için kırbaçlamya gönüllü olurlardı. Ancak yıllar içerisinde festival kültürü de değişti ve 3. yüzyılda bu ritüele gönüllü olan kişi sayısı azaldı.

Lupercalia hakkında uzun süredir devam eden tartışmalardan biri de çıplaklığın derecesidir. Festivalde çıplaklığın olduğuna dair kesin referanslar vardır. Ancak bu herkesin tamamen çıplak olduğu anlamına gelmiyor. Muhtemelen keçi derisi peştamal giyen koşuculara atıfta bulunarak, “kişinin ana giysisinin çıkarılması” anlamına gelebilir. Ancak diğer yazarlar, festivallerin bir parçası olarak çıplaklıktan açıkça bahsetti. Fakat bu konu hala tartışılıyor.

MÖ 1. yüzyıl bilgini Marcus Terentius Varro’ya göre, bu festivale Lupercalia denmesinin nedeni kurban ayinlerinin Lupercal’de yapılmasıdır. Bu inanılmaz derecede yardımcı olmayan döngüsel tanım, festivalin gerçekte kimin veya neyi kutladığı konusunda yüzyıllarca süren tartışmalara yol açtı.

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Birçok tarih kitabında yer alan araştırmalara göre, Papa Gelasius’un Lupercalia’yı 14 Şubat’ta kutlama yapan Aziz Valentine’a adanmış bir festivelle değiştirdiğini iddia eder. Çoğu Orta Çağ tarihçisi, Papa Gelasius’un Lupercalia’yı herhangi bir festivalle değiştirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda hem fikirdir.

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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