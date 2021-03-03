Festival kültürünün başlangıcı! Antik Roma Festivali Lupercalia hakkında şaşırtıcı bilgiler!

Şubat ortasında düzenlenen ve Hristiyanlık öncesine dayanan festivalin kökeni tam olarak bilinmez. Latince kurt anlamına gelen Lupus kelimesinden türeyen bu festivalin ismi sürüleri kurtlardan koruyan ilkel tanrıyla ya da Romus ve Romulus’u emziren efsanevi dişi kurtla özdeşleştirilir. Antik Roma festivalinin ortaya çıkış hikayesi nedir? İşte detaylar...

Lupercalia kurban ayinleri ile başladı. Festival 15 Şubat’ta Lupercal’e giderek bir köpek ve bir keçi kurban edilmesiyle başlangıç yapardı. Bilim insanı Keith Hopkins’e göre bu kendi başına alışılmadık bir durumdu. Çünkü Antik Roma’da genellikle kurban edilen hayvanlar domuz, koyun ve boğa oluyordu.

Kan ve yün heyecanından sora Lupercalia’a en çok ilgisi çeken koşuculardı. Kurban edilen keçinin derisi, sporcular tarafından giyilmek üzere kayışlar ve kuşaklar halinde kesilirdi. İki takıma ayrılan koşucular şehrin sokaklarında kırbaçlarını vurarak ilerlerdi. Festival üzerine ortaya atılan rivayetlere göre kadınlar, doğurganlık getirdiği ve doğum süreceini kolaylaştırdığını düşündükleri için kırbaçlamya gönüllü olurlardı. Ancak yıllar içerisinde festival kültürü de değişti ve 3. yüzyılda bu ritüele gönüllü olan kişi sayısı azaldı.