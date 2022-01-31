Fevzi Kardeseci ile eski manken Yeşim Erçetin, Miami'de dünyaevine girdi. 2000 yılında ünlü şarkıcı Ozan Orhon ile evlenen ve 2003'te sürpriz şekilde ayrılan Yeşim Erçetin'in 2010’da Emre Matraş ile olan 5 yıllık evliliğinden 1 kızı vardır. Erçetin büyük bir aşk yaşayarak yine evlilik kararı aldı. Eski manken, önceki gün iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlendi. Çıkan haberlerin ardından Fevzi Kardeseci kimdir? Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci mesleği nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan düğün fotoğraflarında Yeşim Erçetin ile Fevzi Kardeseci'nin uyumu ve mutlu anları görenleri büyüledi.

FEVZİ KARDESECİ KİMDİR?

Fevzi Kardeseci iş adamıdır. Eski manken Yeşim Erçetin, ile hayatını Miami'de yaptıkları plaj düğününde birleştiren Fevzi Karadeseci düğünde şort ve gömlek, Erçetin ise beyaz bir elbise giydi.

Çiftin nikah şahitliğini ise nikah şahitliğini de Pelin ve Volkan Yetmişbir çifti ile Mert Ersin yaptı.

FEVZİ KARDESECİ VE YEŞİM ERÇETİN HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

Yeşim Erçetin, ilk evliliğini 2000-2003 yılları arasında şarkıcı Ozan Orhon ile gerçekleştirdi. İkilinin, bu birliktelikten Yağmur Lara adında bir kızı bulunuyor.

Erçetin, daha sonra 2010'da müzisyen Emre Matraş ile nikah masasına oturdu. Masal adında bir kızı bulunan ikili, 2015 yılında boşanmıştı.

