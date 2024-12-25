Feyyaz Şerifoğlu ünlü Haber Spikeri Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Milyonluk hediyesi dikkat çekti

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır aşk yaşadığı Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şerifoğlu, Kapadokya’da gerçekleşen çekimlerinden bir gün izin alarak İstanbul’a gitti ve 100 kişilik bir törenle Merve Dinçkol ile nişanlandı.

NİŞAN HEDİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Dinçkol, nişan töreninde İtalyan bir tasarımcının kendisine hazırladığı ipek sade bir elbise tercih etti.

Şerifoğlu’nun nişan hediyesi ise 30 bin dolarlık (1 milyon 60 bin lira) pırlanta yüzük oldu.

Yakında nikah masasına oturmaları beklenen ünlü çiftin nişan törenine Alya, Özgür Daniel Foster, Berkay, Fatih Ürek gibi ünlü isimler katıldı.