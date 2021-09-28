Feyyaz Yiğit'in dizisi 'Gibi'nin ikinci sezon çekimleri başladı

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı başrollerini ise Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın paylaştığı “GİBİ” den 2.sezon müjdesi geldi.

1 Ocak 2021 tarihinde Exxen‘de yayın hayatına başlayan dizinin başrollerini Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç paylaşıyor. Bunun yanı sıra Gibi‘nin ilk sezonu 12 bölümden oluşuyor. Konusu ise Yılmaz ve İlkkan isimli iki karakterin sürekli birbiriyle didişmelerinden ortaya çıkan olumsuz olayları işliyor.



