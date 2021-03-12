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Feyza Çıpa'dan Kutsi'nin evliliğine şaşırtan tepki

12.03.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Feyza Çıpa'dan Kutsi'nin evliliğine şaşırtan tepki

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi. Kutsi'nin 8 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan şaşırtan bir tepki geldi.

Kutsi, 8 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa’dan ayrılmış, 4 aydır birlikte olduğu aynı dizide rol aldığı çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlenmişti.

Feyza Çıpa’nın sanılanın aksine bu evliliğe çok sevindiği ortaya çıktı. 'Huzur Sokağı' dizisinde ikilinin aşkının en yakın tanığı olan oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Feyza Çıpa ile aralarında geçen diyaloğu, 2. Sayfa’ya şöyle anlattı:

"Kutsi’nin evleneceğini Feyza’dan duydum. Nikahtan kısa bir süre önce beni aradı. 'Kutsi kiminle evleniyor, biliyor musun? Hadi tahmin et' dedi. Ben de isim sayıyorum, tabii bilemedim. Ama evlenmesine sevindim. Feyza da çok mutluydu, 'Herkes mutlu olsun' dedi. Asla hiç üzülmedi. Keyfi yerinde."

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Anahtar Kelimeler:
Kutsi
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