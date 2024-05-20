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  4. Figüran olan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan rol istedi yetmedi bir de gaf yaptı... Ünlü oyuncudan bomba yanıt!

Figüran olan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan rol istedi yetmedi bir de gaf yaptı... Ünlü oyuncudan bomba yanıt!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.05.2024 12:21
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Yasin Gülgarip isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. 43 yaşındaki yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu hayranlığı izleyenleri güldürdü.

Figüran olan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan rol istedi yetmedi bir de gaf yaptı... Ünlü oyuncudan bomba yanıt!

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

FİGURAN

Yarışmaya bu hafta Erzurumlu Yasin Gülgarip katıldı. 43 yaşındaki ve dört çocuk babası olan Gülgarip, Kenan İmirzalıoğlu'na olan hayranlığı ile izleyicileri güldürdü.
Yarışmanın başında kendini tanıtan 4 çocuk babası, Yasin Gülgarip isimli yarışmacı şöyle konuştu:

"Hobilerim var. Ben biraz dizi ve sinema aşığıyım. O yüzden bugün buradayım. Sizin de ayrı bir hayranınızım.."Hobilerim var. Ben biraz dizi ve sinema aşığıyım. O yüzden bugün buradayım. Sizin de ayrı bir hayranınızım. Dizilerde farklı figüranlık yapıyorum. Gerek konuk oyuncu, gerek diyaloglu oyuncu olarak gidiyorum. Oyunculuğu seviyorum. Daha güzel konulara gelsem daha güzel işimi yaparım diye düşünüyorum. Sizin gibi bir ağabeyimiz, değerli dostumuz elimizden tutarsa güzel bir yerlere getirse neden olmasın."

FİGUTAN3

"GERÇEKTEN MÜKEMMEL İNSANSINIZ"

Bunun üzerine kahkaha atan İmirzalıoğlu ise "Elimizde yer kalmadı, Yasin bey" ifadelerini kullandı.

Gülgarip, İmirzalıoğlu'na hayranlığını dile getirerek, "Küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum. Sizin hayranınızım. Dizilerinizi hiç kaçırmadım. Gerçekten mükemmel insansınız" dedi.

Yarışmacının İmirzalıoğlu'na, "Küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum" demesi üzerine ünlü sunucu İmirzalıoğlu gülme krizine girdi.

FİGÜRAN

Kenan İmirzalıoğlu ise "Küçüklüğünüzden beri? Yasin bey çekinmezseniz babam da küçüklüğünden beri sizi takip ederdi diyecektiniz" ifadelerini kullandı.
Stüdyodaki izleyiciler ve ünlü sunucu İmirzalıoğlu kahkaha attı.

Vitrin


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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster
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