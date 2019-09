Fıkıh-Der'in kursundaki cinsel istismar davası... 'Çocuğunun anlattıkları çok vahim'

E.Ö., bu soru üzerine, "Çocuğum niye bunları söylüyor bilemiyorum. Fakat her iki çocuğumun da arkasındayım. Karakolda sanık Ö.İ.'nin oğluma cinsel istismarda bulunduğunu söylediler. Ben de yalan olduğunu söyledim. Çünkü benim oğlum yalan söylüyor. İmam Hatip'e liseyi dışarıdan okusun diye yazdırdım. Bir sene sonra sınavlar geldiğinde hiç okula gitmediğini öğrendim. 'Burada bana yalan söyledi bu da yalandır' dedim" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Başkan Ak bu kez, "Şikayetçi misin" diye sordu. Baba E.Ö., "Böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum" dedi. Başkan Ak, "Çocuk burada senden destek bulamadığı için anlatmadığını söyledi. Senin de çocuğunu dinlemen gerekmiyor mu? Bu çocuklar senin. Şikayetçi misin" dedi.

E.Ö., "Bu işi sizin adaletinize bırakıyorum. Şikayetçiyim veya değilim diyemiyorum" dedi.

"EŞİNDE Mİ YALANCI"

Başkan Ak, E.Ö.'ye "Eşin, sanık için 'çocuklarımla harem kurmuş' dediğini hatırlattı. E.Ö. de, "Eşim yalan söylüyor" dedi. Bunun üzerine Başkan Ak, "Eşinde mi yalancı" diye sorduğu E.Ö., "Eşim yalancı değil, bu olayda yalan söylüyor" dedi.

Tanık olarak dinlenen 7 kişi, iddianamede anlatılan olaylara tanıklık etmediklerini beyan ettiler.

Mağdur Y.E.T, sanık Ö.I.'nın 3 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Her istediğinde çağırıyordu" dedi. Sanık avukatının, "Niye karşı çıkmadın isteyerek mi yaptın?" diyerek sorduğu Y.E.T, "Niye isteyeyim. 13-14 yaşındaydım. Kafam basmadı" diyerek yanıtladı.

"BABAM BANA NİYE İNANMIYOR"

Müşteki H.R.Ö. ise "Babam oraya güvendi. Her şeylerini ona verdi. Emin olun o soruyu ben de kendime soruyorum. 'Babam bana niye inanmıyor' diye. Yalan olsaydı sadece ben değil bütün arkadaşlarım 'istismara uğradım' derdi. 17 yaşında bir çocuk bu lekeyi üzerine alır mı? Ev beni boğuyor. Çağırsa da gitmiyorum. Yüzünü görünce bu olayı hatırlıyorum. Olayı en baştan anlattım. 'İnanıyorum' dedi. Önce inanmıştı. Utanıyordum. Kendi günahım varmış gibi korkuyorum" dedi.