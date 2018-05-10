MAGAZİN

Fikret Orman eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Magazin Yazarı Bülent Cankurt Orman'ın 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı

Fikret Orman eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşk mı yaşıyor?

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un yazısının detayları:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! Sedef Orman ile 21 yıllık evliliği biten Fikret Başkan, boşanmanın ardından başımıza hızlı çapkın kesildi!

Karda yürüyüp izini belli etmeyen, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Fikret Orman'ın son gözdesi, başarılı bir avukat olan Aylin Surkultay'dı... Öğrendim ki; Fikret Başkan'ın beş ay süren bu aşkı da geçen ay maziye karışmış!

5322558

GÖCEK'TE TATİL

Fikret Başkan, 'Hızlı çapkın' diye yazdığımda itibarına gölge düşürmeye çalıştığımı iddia etse de, asla öyle bir niyetim yok.
Çünkü bu sıfatı fazlasıyla hak ediyor!
İşte ispatı… Sosyete kulislerinde, daha Aylin Surkultay ile aşkının üzeri küllenmeyen Fikret Başkan'ın, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Hoş, geçen ay iki farklı kişi Orman ile Kaymaz'ı birlikte gördüklerini söylemişti ama yan yana görülen herkese sevgili yakıştırması yapmayı sevmediğim için yazmamıştım. Fakat öğrendim ki, ateş bacayı sarmış!

Vodafone Park'taki locasında ağırlamaktan bile çekinmediği Özlem Kaymaz'la geçen hafta Göcek'te birlikte tatil de yapan Fikret Başkan, bakalım bu ilişkisine sahip çıkacak mı, yoksa her zamanki gibi susma veya yalanlama yoluna devam mı edecek..."

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama
FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!
Ermenistan'ı sokağa döken kararErmenistan'ı sokağa döken karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fikret orman özlem kaymaz

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!

'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çapkınlığıyla tanınan Eser Yenenler'den şaşırtan karar

Çapkınlığıyla tanınan Eser Yenenler'den şaşırtan karar

Almeda'dan flaş karar!

Almeda'dan flaş karar!

Sevgilisiyle görüntülendi, koşar adım kaçtı!

Sevgilisiyle görüntülendi, koşar adım kaçtı!

Ünlü oyuncu Burak Tamdoğan genç güzelle çılgınlar gibi eğlenirken görüntülendi

Ünlü oyuncu Burak Tamdoğan genç güzelle çılgınlar gibi eğlenirken görüntülendi

İşte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi

İşte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkı belgelendi

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkı belgelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.