Fikret Orman eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşk mı yaşıyor?

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un yazısının detayları:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! Sedef Orman ile 21 yıllık evliliği biten Fikret Başkan, boşanmanın ardından başımıza hızlı çapkın kesildi!

Karda yürüyüp izini belli etmeyen, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Fikret Orman'ın son gözdesi, başarılı bir avukat olan Aylin Surkultay'dı... Öğrendim ki; Fikret Başkan'ın beş ay süren bu aşkı da geçen ay maziye karışmış!

GÖCEK'TE TATİL

Fikret Başkan, 'Hızlı çapkın' diye yazdığımda itibarına gölge düşürmeye çalıştığımı iddia etse de, asla öyle bir niyetim yok.

Çünkü bu sıfatı fazlasıyla hak ediyor!

İşte ispatı… Sosyete kulislerinde, daha Aylin Surkultay ile aşkının üzeri küllenmeyen Fikret Başkan'ın, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Hoş, geçen ay iki farklı kişi Orman ile Kaymaz'ı birlikte gördüklerini söylemişti ama yan yana görülen herkese sevgili yakıştırması yapmayı sevmediğim için yazmamıştım. Fakat öğrendim ki, ateş bacayı sarmış!

Vodafone Park'taki locasında ağırlamaktan bile çekinmediği Özlem Kaymaz'la geçen hafta Göcek'te birlikte tatil de yapan Fikret Başkan, bakalım bu ilişkisine sahip çıkacak mı, yoksa her zamanki gibi susma veya yalanlama yoluna devam mı edecek..."

