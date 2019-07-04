Mynet Trend

Filden fotoğraf çeken kadına tokat

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Zambiya’yı ziyaret eden ABD’li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokadına maruz kaldı.

Afrika ülkesi Zambiya’yı ziyaret eden bir grup Amerikalı turist, filin küçük çaplı bir saldırısına maruz kaldı. ABD’li grupta bulunan bir kadın fil ile geçirdiği dakikaları ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkararak fotoğraf çekmeye başladı. Küçük bir duvarın ardında bulunan fil, fotoğraf çekmeye çalışan kadın turiste hortumu ile tokat attı.

Panikleyen kadın elindeki telefonu düşürerek, çareyi yanındaki arkadaşına sığınmakta buldu. Bir Afrika fili ortalama 2 buçuk ila 4 metre uzunluğunda ve 2 ila 6 ton ağırlığında oluyor. (İHA)

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Bu adaya yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek!Bu adaya yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek!
Bir anda neye uğradığını şaşırdı!Bir anda neye uğradığını şaşırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zambiya fil turist

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

'Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste'

'Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste'

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu adaya yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek!

Bu adaya yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek!

İniş yapan paraşütçü otomobile böyle çarptı

Bir anda neye uğradığını şaşırdı!

Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı

Depremin yaşandığı anlar kamerada

O hastalık tarih oluyor!

O hastalık tarih oluyor!

Seçim videosundaki destekçiler profesyonel oyuncu çıktı!

Seçim videosundaki destekçiler profesyonel oyuncu çıktı!

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.