Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Alperen Şengün paylaşımı gündem oldu !

GQ Türkiye Ocak sayısında "Yılın ilham veren kadınları" arasında yer alan Zehra Güneş başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güneş, geçtiğimiz günlerde annesiyle pozlarını paylaşmıştı.
Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.
Zehra Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü.
Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.