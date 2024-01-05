MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Alperen Şengün paylaşımı gündem oldu !

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Alperen Şengün paylaşımı gündem oldu !

05.01.2024 11:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank'ın ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Güneş, NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'le ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

GQ Türkiye Ocak sayısında "Yılın ilham veren kadınları" arasında yer alan Zehra Güneş başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güneş, geçtiğimiz günlerde annesiyle pozlarını paylaşmıştı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.

GÜNEŞ'TEN ALPEREN ŞENGÜN'E DESTEK****

Zehra Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü.

Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.

zehra güneş


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seda Bakan'ın bindiği uçakta kriz çıktı!Seda Bakan'ın bindiği uçakta kriz çıktı!
Nurgül Yeşilçay'dan 'Şampiyonlar ligi' paylaşımı!Nurgül Yeşilçay'dan 'Şampiyonlar ligi' paylaşımı!
Yeni pozları olay oldu! Gören bir daha baktı!Yeni pozları olay oldu! Gören bir daha baktı!
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu anne kadınları
En Çok Okunan Haberler
Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Fatih Portakal AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı! "Gönülsüz ama emir demiri keser"

Fatih Portakal AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı! "Gönülsüz ama emir demiri keser"

Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu!

Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Ömer Çelik'ten hilafet tartışmalarıyla ilgili soruya çok net yanıt

Ömer Çelik'ten hilafet tartışmalarıyla ilgili soruya çok net yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.