Filistin'e destek veren Melissa Barrera Çığlık 7 kadrosundan çıkarıldı! Bakın ne dedi

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan atılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

33 yaşındaki Meksikalı oyuncunun sosyal medya mesajları, "antisemitist" olarak değerlendirildi. Barrera, filmin kadrosunda çıkarılma haberlerinin ardından sosyal medya hesabında "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antisemitizm ve İslam karşıtlığını kınadığını vurgulayan Barrera, "Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor" ifadesini kullandı.

"Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını belirten Barrera, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.







