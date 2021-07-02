Filiz Akın'dan Kartal Tibet'e hüzünlü veda! "Sırdaşım, arkadaşımdı"

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına oyunculukla adım atan Kartal Tibet, unutulmaz Tarkan filmlerinde başrol oynamıştı. Kartal Tibet, yönetmenlik kariyerine ise Tosun Paşa filmiyle başlamıştı.

Acı haberin ardından Kartal Tibet'in sayısız filme imza attığı rol arkadaşı Filiz Akın, duygusal bir paylaşımda bulundu.

"O BENİM SIRDAŞIM, ARKADAŞIMDI"

Kartal Tibet ile yer aldığı 'Zambaklar Açarken' filminden bir kareyi paylaşan Akın, paylaşımına; "Televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara’da ilk 'Midas’ın Kulakları' oyununda seyredip hayran olmuştum.

Sonra birlikte filmlerde rol aldık .

O benim sırdaşım, arkadaşımdı.

Yönetmen olarak çok büyük başarılar kazandı. Başta eşi, oğlu, hayranları ve sinemamızın, Yeşilçam'ın başı sağolsun.

Mekanı Cennet Olsun ! Ben henüz bu haberi içime sindiremedim…" notunu ekledi.

