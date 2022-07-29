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Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

29.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Married At First Sight ile ünlenen yetişkin içerik üreticisi Mishel Karen, kaydolduğu bir organizasyonun "hiçbir fikrinin olmadığı" 12 kişilik bir seks partisi olduğunu anlayınca şoke oldu. Yaptığı açıklamayla hayranlarını da şaşkına çeviren Karen olayın detaylarını anlattı.

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Married At First Sight programıyla tanınan Avustralyalı Mishel Karen, yetişkin içerik platformuna kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik bir seks partisine katıldığını gösteren bir video yükleyerek dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını şoke etti.

BİLMİYORDU

Mishel, etkinlikten zevk aldığını itiraf etse de, o gün çekime gelene kadar bunun bir seks partisi olduğunu bilmediğini belirtti. Neye imza attığını anlayınca şaşkına döndüğünü söyleyen Mishel, "Bir Airbnb'de, bu grup insanla bir film günü düzenliyorlardı. Depozito ödemeniz gerekiyordu. Sonra herkes 'Evet, bir seks partisi çekeceğiz!' dedi." diye anlattı.

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DAHİL OLMAYA KARAR VERDİ

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Kendisi bunun için kaydolmamıştı ama sonra sadece başka içerik üreticileri varsa birkaç video çekebileceklerini düşündü. Biraz tereddüt etmesine rağmen, Mishel de akışa dahil oldu ve meslektaşlarının yeteneklerine hayran kaldığını söyledi.

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''KOLAY DEĞİL''

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"Muhtemelen bir anlamda hemen hemen herkesle birlikteydim." diye anlatan Mishel bunun tamamen eğlenceli bir şey olmadığını açıkça belirtti ve bir videonun 45 dakika sürdüğünü, oldukça zor olduğunu ve molalar vererek çekimi tamamladıklarını anlattı.

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YÜZBİNLERCE DOLAR KAZANMIŞ

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Dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden yetişkin sergisi Sexpo Austrailia'da konuşan Mishel, bir yıl önce yetişkin içerik platformlarına dahil olduğundan beri yüz binlerce dolar kazandığını açıkladı. Hiçbir zaman finansal olarak şimdi olduğu kadar istikrarlı olmadığını doğrulayan yıldız, "Hayatı kolaylaştırıyor" diye ekledi.

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seks
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