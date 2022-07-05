Erotik partilerde çalışan eski makyöz gördüğü en çılgın şeyleri anlattı: Gökten düşen insanlardan kafesli yataklara...

Alice Bizarre, Güney Galler'de yaşıyor ve serbest makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. Aşırı makyajlarıyla tanınan Alice, zaman zaman da özel etkinliklerde garson, oyuncu ve makyaj sanatçısı gibi çeşitli rollerde çalışıyordu. Seks kulüplerinde ve eş değiştirmeli cinsel etkinliklerde çalışan genç kadın, perde arkasında neler olduğunu anlattı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Karantinanın ardından gittiği ilk etkinliğin bir seks partisi olduğunu anlatan Alice, aynı anda 30 çıplak insan görmenin onu şaşırttığını söyledi. Girdiği ilk odada cinsel ilişkiye giren bir çiftle karşılanan Alice, yaşadığı şoku anlattı.

SU BASTI

Çalıştığı başka bir etkinlikte büyük bir evde görevliydi. Bir çiftin evin devasa merdivenlerinin tepesinde cinsel ilişkiye girmeye karar vermesiyle merdivenlerden aşağı düşmeleri bir oldu. Daha küçük bir partide ise gıdaları cinsel ilişkilerine dahil eden bir çiftin bunları klozete atması sonucu giderler tıkanmış ve tüm evi su basmıştı.

DARAĞACI BİLE VAR

Onu en çok şaşırtan şeylerden birinin grup seks esnasında çay kahve içen çiftler olduğunu anlatan Alice, bazı etkinliklerde kilisede günah çıkarılan kabinlerden, darağacına, kafesli yataklardan karanlık odalara kadar daha önce hiç görmediği eşyalar ve mobilyalar olduğunu da ekledi.



