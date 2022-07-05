Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erotik partilerde çalışan eski makyöz gördüğü en çılgın şeyleri anlattı: Gökten düşen insanlardan kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışan eski makyöz gördüğü en çılgın şeyleri anlattı: Gökten düşen insanlardan kafesli yataklara...

05.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Galler'den 30 yaşındaki Alice Bizarre, eskiden seks partilerinde ve eş değiştirme etkinliklerinde serbest çalışan bir makyaj sanatçısı. Genç kadın, çalışmak için gittiği bu erotik etkinliklerde tanık olduğu en çılgın şeylerden bazılarını paylaştı.

Erotik partilerde çalışan eski makyöz gördüğü en çılgın şeyleri anlattı: Gökten düşen insanlardan kafesli yataklara...

Alice Bizarre, Güney Galler'de yaşıyor ve serbest makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. Aşırı makyajlarıyla tanınan Alice, zaman zaman da özel etkinliklerde garson, oyuncu ve makyaj sanatçısı gibi çeşitli rollerde çalışıyordu. Seks kulüplerinde ve eş değiştirmeli cinsel etkinliklerde çalışan genç kadın, perde arkasında neler olduğunu anlattı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

0_Former-sex-party-worker-reveals-wildest-things-shes-witnessed

Karantinanın ardından gittiği ilk etkinliğin bir seks partisi olduğunu anlatan Alice, aynı anda 30 çıplak insan görmenin onu şaşırttığını söyledi. Girdiği ilk odada cinsel ilişkiye giren bir çiftle karşılanan Alice, yaşadığı şoku anlattı.

SU BASTI

Çalıştığı başka bir etkinlikte büyük bir evde görevliydi. Bir çiftin evin devasa merdivenlerinin tepesinde cinsel ilişkiye girmeye karar vermesiyle merdivenlerden aşağı düşmeleri bir oldu. Daha küçük bir partide ise gıdaları cinsel ilişkilerine dahil eden bir çiftin bunları klozete atması sonucu giderler tıkanmış ve tüm evi su basmıştı.

DARAĞACI BİLE VAR

0_Former-sex-party-worker-reveals-wildest-things-shes-witnessed (1)

Onu en çok şaşırtan şeylerden birinin grup seks esnasında çay kahve içen çiftler olduğunu anlatan Alice, bazı etkinliklerde kilisede günah çıkarılan kabinlerden, darağacına, kafesli yataklardan karanlık odalara kadar daha önce hiç görmediği eşyalar ve mobilyalar olduğunu da ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...
Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”
İki boksör, iki de sarhoş! İki boksör, iki de sarhoş!
Anahtar Kelimeler:
seks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...

Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...

Bikinili doğum günü pozu olay yarattı! “Tek istediğim...”

Bikinili doğum günü pozu olay yarattı! “Tek istediğim...”

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

İlginizi Çekebilir

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.