Film gibi firar! Mahkumlar drone sayesinde kaçtı

Fransa’nın Dijon kentindeki bulunan iki mahkum, drone'la getirdikleri ekipmanlarla önce tek kişilik hücrelerinden daha sonra da hapishane tellerinden atlayarak firar etti.

Fransa’nın Dijon kentinde iki mahkum şafak vakti firar etti. Ülkede infial yaratan bu kaçış, ülkede güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

DRONE'LA BIÇAK GETİRDİLER

Mahkumlar parmaklıkları testereyle kesip drone ile ulaştırılan bıçak ve ekipmanı kullanarak kaçtı. Battaniyeleri birbirine bağlayarak dikenli tellerin üzerinden sarkan mahkumlar, bu geçişi kullanıp cezaevi duvarlarının dışına ulaştı.

Film gibi firar! Mahkumlar drone sayesinde kaçtı 2

Savcılık firarla ilgili soruşturmayı başlattı. Mahkumlar ise10 yıla kadar ek hapis cezasıyla karşı karşıya.

