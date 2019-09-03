Film gibi olay! Yapay zeka ile ses taklit edip dolandırdılar

The Wall Street Journal’ın haberine göre, siber dolandırıcılar piyasada herkesin erişimine açık olarak satılan yapay zeka destekli bir ses oluşturma yazılımı kullandı.
Suçlular Mart ayında, İngiltere’de faaliyet gösteren bir enerji şirketinin yöneticisini Almanya’daki patronunun sesini yapay zeka ile birebir kopyalayıp aradı. İngilltere'deki yönetici telefonda firmasının Almanya’daki büyük hissedarı olan şirketin CEO’sunun sesini duyduğu için hiçbir şeyden şüphelenmedi.
TELEFONDAKİ SES ACİL ÖDEME YAPMASINI İSTEDİ
Telefondaki ses, Macaristan’daki bir tedarikçiye acil olarak 243 bin dolar (yaklaşık 1,4 milyon TL) ödeme yapmasını istedi. Oluşan nakit açığı kısa sürede başka bir ödemeyle kapatılacaktı.
Açığı kapatacak ödeme gelmedi. Bu arada dolandırıcılar yine Almanya’daki CEO gibi arayarak İngiltere’deki yöneticiden bir acil ödeme daha talep etti. Bu defa İngiltere’deki firma ödemeyi yapmadı.
YETKİLİLER HENÜZ DOLANDIRICILARI YAKALAYAMADI
Sonunda Macaristan’a gönderilen paranın Meksika’ya ve başka yerlere gönderildiği anlaşıldı. Şirketin zararı sigorta firmalarınca karşılandı ancak yetkililer henüz dolandırıcıları yakalayamadı.
Gazete, olaya karışan firma ve yöneticilerin isimlerini saklı tuttu.
Ses ile gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı yazılım üreten Pindrop isimli bir siber güvenlik firması, 2013 yılından bu yana ses taklidi ile gerçekleştirilen suçlarda %350 artış olduğunu bildirdi. Firmaya göre her 638 telefon görüşmesinden bir tanesinde sentetik olarak oluşturulan ses kullanılıyor.
YAPAY SES TAKLİDİ DAHA BÜYÜK TEHLİKELERE SEBEP OLABİLİR
Pindrop gibi firmalar şirket yöneticilerine özellikle ödeme gibi kritik talimatlarda telefon görüşmesinin ardından mutlaka email vb yazılı yöntemlerle ile teyit talep etmelerini öneriyor.
Ancak yanlış ödeme emirlerinin önüne bir şekilde geçilebilse bile sürekli gelişen yapay zeka ile ses taklidi; bireylerin, şirketlerin hatta devletlerin özel bilgilerinin ya da kritik sırlarının ele geçirilmesine yine de sebep olabilir. (DHA)
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