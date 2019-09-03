Film gibi olay! Yapay zeka ile ses taklit edip dolandırdılar

The Wall Street Journal’ın haberine göre, siber dolandırıcılar piyasada herkesin erişimine açık olarak satılan yapay zeka destekli bir ses oluşturma yazılımı kullandı.

Suçlular Mart ayında, İngiltere’de faaliyet gösteren bir enerji şirketinin yöneticisini Almanya’daki patronunun sesini yapay zeka ile birebir kopyalayıp aradı. İngilltere'deki yönetici telefonda firmasının Almanya’daki büyük hissedarı olan şirketin CEO’sunun sesini duyduğu için hiçbir şeyden şüphelenmedi.

TELEFONDAKİ SES ACİL ÖDEME YAPMASINI İSTEDİ

Telefondaki ses, Macaristan’daki bir tedarikçiye acil olarak 243 bin dolar (yaklaşık 1,4 milyon TL) ödeme yapmasını istedi. Oluşan nakit açığı kısa sürede başka bir ödemeyle kapatılacaktı.

Açığı kapatacak ödeme gelmedi. Bu arada dolandırıcılar yine Almanya’daki CEO gibi arayarak İngiltere’deki yöneticiden bir acil ödeme daha talep etti. Bu defa İngiltere’deki firma ödemeyi yapmadı.

YETKİLİLER HENÜZ DOLANDIRICILARI YAKALAYAMADI

Sonunda Macaristan’a gönderilen paranın Meksika’ya ve başka yerlere gönderildiği anlaşıldı. Şirketin zararı sigorta firmalarınca karşılandı ancak yetkililer henüz dolandırıcıları yakalayamadı.