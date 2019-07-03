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Film karakterlerinin kostümleriyle halay görüntüsü ilgi gördü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Irak'ın Süleymaniye kentindeki AVM'de ünlü film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların şarkılar eşliğinde halay çektiği etkinlik ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, süper kahraman 'Batman'in kostümünün de yer alması nedeniyle etkinliğin Batman'da düzenlendiği sanıldı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentindeki AVM'de Batman, Spider Man,Jurassic World filminden Dinozor ve T-Rex ile Yıldız Savaşları'ndan 3CPO, Raptor, Stormtrooper ve Darth Vader gibi ünlü animasyon film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların katılımıyla etkinlik düzenlendi. Dansçı grubu, giydikleri animasyon film karakterlerinin kostümleriyle Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

İLGİYLE İZLENDİ

Dansçıların değişik figürler sergilediği etkinliği, AVM'ye gelenler ilgiyle izledi. Sosyal medya hesaplarına da yüklenen dansçıların videosu gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, dev dinozor kostümlü dansçıların figürlerinin de yer aldığı videoyu beğenip paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının, film karakteri süper kahraman 'Batman'ın da yer aldığı etkinliğin Batman'da düzenlendiği sandığı videoya yapılan ilginç yorumlar dikkat çekti. AVM yöneticileri, beğenilen film karakterli halay konseptini, perşembe ve cuma günleri ziyaretçilere yönelik düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi. (DHA)

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AVM ırak dinozor halay film karakteri

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