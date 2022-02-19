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Film senaryolarını aratmayan kurtuluş hikayesi! Uçurumdan düştü, tek bir ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

19.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay film senaryolarını anımsattı. Sevgililer Günü’nde kaybolan Gayle Stewart isimli bir kadın, 122 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Ağaçta tutunmuş halde bulunan kadın 12 saat sonra kurtarıldı.

Film senaryolarını aratmayan kurtuluş hikayesi! Uçurumdan düştü, tek bir ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde yaşanan bir olay pes dedirtti. 64 yaşındaki Gayle Stewart isimli bir kadın Sevgililer Günü’nde bir anda ortadan kayboldu. Oğlu ve arkadaşlarının her yerde aradığı kadın, 2 saat sonunda 122 metrelik uçurumdan düşmüş halde bulundu. Kadın uçurumdan düştüğünde ağacın dalına tutunarak hayatta kalmayı başarabildi.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, olay yerine kısa sürede pek çok ekip sevk edildi ve filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu başladı.

12 SAAT SONRA KURTARILDI

Kadın uçurumun dibinde ağaca tutunmuş olarak bulunmasından sonra 12 saat süren kurtarma çalışmasıyla hayata tutunmayu başardı. Kurtarma çalışmasına imza atan ekip yaşanılan olayı mucize kurtuluş olarak isimlendirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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SON SÖZÜ “YARDIM EDİN” OLDU

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Reno İtfaiye Departmanı bölüm şefi Seth Williams ülke basınına yaptığı açıklamada, “Oğlu annesini aramaya başlamış ve bazı arkadaşlarından da yardım istemiş. Arkadaşları kayıp kadını bulma umudu ile uçuruma gitmişler. Bize son sözünün 'yardım edin' olduğun söylediler. Daha sonra konuşacak gücü bile kalmamış.” ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 30 kişilik bir ekip tarafından yürütülen kurtarma çalışması büyük bir titizlikle tamamlandı. 64 yaşındaki kadın düştüğü uçurumdan çıkartıldıktan sonra bölgede hazır olarak bulunan ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Amerika
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