Yürüyen merdivendeki genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti! Yakayı anında ele verdi

Uzak Doğu’da meydana gelen bir olay sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepkilere yol açtı. AVM’de yürüyen merdivene binen genç bir kız, arkasından yaklaşan kişinin tacizine uğradı. Genç kızın eteğinin altından cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çeken şahıs, başka bir kişinin olaya dahil olması üzerine yakayı ele verdi. İkili arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

ARKASINDAKİ KİŞİ FARK ETTİ

Genç kızın görüntülerini çektiğini fark eden başka bir adamın olaya müdahil olmasıyla beraber durum açığa çıktı. İkili arasındaki tartışmayı şaşkınlıkla takip eden genç kız ne yapacağını şaşırdı. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızın fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterirken en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



