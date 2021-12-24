Film setindeki kazadan sonra Alec Baldwin, kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür etti

Geçtiğimiz aylarda Rust filminin setinde bütün dünyayı şaşkınlığa uğratan bir gelişme yaşanmıştı. Filmin başrol oyuncusu Alec Baldwin’in rolü gereğince kullandığı tabancanın gerçekten ateş alması sonucunda filmin yönetmeni Joel Souza'nın yaralanmıştı ve Ukraynalı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ise hayatını kaybetmişti. Olayın ardından özellikle film setinde çalışanların açıklamaları dikkat çekmişti. Filmin ışık şefi ve senaryo süpervizörü yapımcılara ve Alec Baldwin'e dava açmıştı.

Talihsiz kazayla zor günler yaşayan Baldwin sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. Paylaşımında kendisine destek olanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Soruşturmanın odağında yer alan isim Alec Baldwin, ilk röportajında tetiği kendisinin çekmediğini söylemişti. Bu nedenle suçluluk duymadığını dile getiren Baldwin, silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini açıklamıştı. Rust setinde yaşanan olaya dair soruşturma devam edeken Instagram hesabından bir paylaşım yapan Alec Baldwin, bu zor günlerde kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.



