Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Film setindeki kazadan sonra Alec Baldwin, kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür etti

Film setindeki kazadan sonra Alec Baldwin, kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür etti

24.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Rust filminin çekimleri sırasında kullandığı silahın gerçekten ateş alması sonucunda görüntü yönetmeni hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazanın sonrasında pek çok açıklama yapan ünlü oyuncu bir kez de bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla teşekkür etti.

Film setindeki kazadan sonra Alec Baldwin, kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür etti

Geçtiğimiz aylarda Rust filminin setinde bütün dünyayı şaşkınlığa uğratan bir gelişme yaşanmıştı. Filmin başrol oyuncusu Alec Baldwin’in rolü gereğince kullandığı tabancanın gerçekten ateş alması sonucunda filmin yönetmeni Joel Souza'nın yaralanmıştı ve Ukraynalı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ise hayatını kaybetmişti. Olayın ardından özellikle film setinde çalışanların açıklamaları dikkat çekmişti. Filmin ışık şefi ve senaryo süpervizörü yapımcılara ve Alec Baldwin'e dava açmıştı.

Talihsiz kazayla zor günler yaşayan Baldwin sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. Paylaşımında kendisine destek olanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Talihsizlikler peşini bırakmıyor! Rust filminin setinde bir kaza daha yaşandıTalihsizlikler peşini bırakmıyor! Rust filminin setinde bir kaza daha yaşandı

“HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Soruşturmanın odağında yer alan isim Alec Baldwin, ilk röportajında tetiği kendisinin çekmediğini söylemişti. Bu nedenle suçluluk duymadığını dile getiren Baldwin, silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini açıklamıştı. Rust setinde yaşanan olaya dair soruşturma devam edeken Instagram hesabından bir paylaşım yapan Alec Baldwin, bu zor günlerde kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.

Film setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Batman’in rakibi Batman! İki farklı oyuncu aynı karakterBatman’in rakibi Batman! İki farklı oyuncu aynı karakter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

Noel için çırılçıplak soyundu! Tamamen boyayla kaplandı

Noel için çırılçıplak soyundu! Tamamen boyayla kaplandı

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.