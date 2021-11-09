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Talihsizlikler peşini bırakmıyor! Rust filminin setinde bir kaza daha yaşandı

09.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rust isimli filmin setinde başrol oyuncusu Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurması gündemde şok etkisi yaratmıştı. Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan kazanın ardından Rust filminin setinde talihsiz bir olay daha yaşandı. Set çalışanı Jason Miller, zehirli bir örümcek ısırması sonucu kolunu kaybetme riskiyle hastaneye kaldırıldı.

Talihsizlikler peşini bırakmıyor! Rust filminin setinde bir kaza daha yaşandı

Geçtiğimiz haftalarda çekimleri New Mexico’da gerçekleştirilen Rust isimli filmin setinde korkunç bir olay yaşanmıştı. Başrol oyuncusu Alec Baldwin’in silahından çıkan kurşun görüntü yönetmeni Halyna Hutchins‘in ölümüne sebep olurken yönetmen Joel Souza ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından, setlerde gerçek silahların kullanımının yasaklanması ve set çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili bir imza kampanyası başlatılmıştı.

Ölümle sonuçlanan olayın soruşturması sonuçlanana kadar Rust filminin çekimlerine süresiz bir şekilde ara verilmişti. Sete ara verilmesiyle birlikte seti toparlayıp kapatmakla görevlendirilen Jason Miller, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Hastaneye yatırılan ve birçok ameliyat olan Miller’ın, örümceğin sebep olduğu enfeksiyon kontrol edilemezse kolunu kaybedebileceği açıklandı.

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KOLUNU KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

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Set çalışanı Jason Miller’ın sağlık durumuyla ilgili SkyNews tarafından şu açıklamalarda bulunuldu: “Miller hastaneye kaldırıldı ve her gün birden fazla ameliyat oldu. Doktorlar enfeksiyonu durdurmak ve kolunu ampütasyondan kurtarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Sağlık ekibi Jason’ın kolunu kurtarmayı başarabilirse, önümüzde çok uzun bir iyileşme süreci olacak. Kolunu kaybetmesi durumunda ise bu Jason ve ailesi için oldukça trajik ve yıkıcı olur.”

19.yüzyılda geçen bir western filmi olan Rust’ın başrolünde yer alan ve yapımcılığını da üstlenen Alec Baldwin, filmin çekimlerinin muhtemelen devam etmeyeceğini açıklamıştı. İki hafta içerisinde gerçekleşen bu ikinci kazanın ardından filmin çekimlerinin tamamen durdurulması öngörülüyor.

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