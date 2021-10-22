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Film setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü

22.10.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurup öldürdü ve filmin yönetmenini de yaraladı. Akılalmaz olayın ardından Santa Fe'deki sette çekimler durdurulurken, polis olayın kazara olduğunu rapor etti.

Film setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust filminin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. 42 yaşındaki kadın yönetmen Halyna Hutchins hayatını kaybederken, 48 yaşındaki filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Polis merkezinden yapılan açıklamada, Baldwin'in istemeden pervaneli silahı ateşleyen kişi olduğu doğrulandı. Ünlü oyuncunun, Hutchins'in trajik ölümünün ardından gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

KAMERALAR KAYITTAYDI

ABD polisi olayla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmazken, yetkililer söz konusu durumun kameralar kayıttayken yaşandığını belirtti. Hutchins'i öldüren pervaneli silahın bir şekilde gerçek mermilerle mi yüklü olduğu, yoksa film amaçlı boş kartuşlarda kullanılan barutun namludan bir tür döküntü fırlatıp fırlatmadığı belli değil.

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Ünlü oyuncu Baldwin'in elinde kuru sıkı olması gereken silahın, gerçek silah ile değiştirilmiş olabileceği yönündeki iddialar da gündemde.

PERİŞAN DURUMDA

Bununla birlikte konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Baldwin'in konuşamayacak kadar perişan olduğu kaydedildi.

FİLMİN KONUSUYLA DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

68 yaşındaki Alec Baldwin, filmde kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor.


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